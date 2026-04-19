ВСУ за сутки потеряли до 240 военных в зоне действия войск "Востока"

- ВСУ за сутки потеряли до 240 военных в зоне действия группировки войск "Восток".
- Также были потеряны боевая бронированная машина, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и два склада материальных средств.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 240 военных, боевую бронемашину и шесть авто в зоне действий группировки войск "Восток", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Противник потерял до 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и два склада материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Восток" нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Великомихайловка, Коломийцы, Лесное Днепропетровской области, Чаривное, Комсомольское, Барвиновка и Долинка Запорожской области.
