"Вакыфбанк" с россиянкой Марковой стал чемпионом Турции по волейболу

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Вакыфбанк" из Стамбула, за который выступает российская волейболистка Марина Маркова, победил "Фенербахче", где играет Арина Федоровцева, в пятом матче финальной серии чемпионата Турции среди женских команд.
Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счетом 3-1 (23:25, 29:27, 25:20, 25:19) в пользу "Вакыфбанка". Маркова стала самым результативным игроком матча с 26 очками. Федоровцева набрала 13 очков.
Счет в финальной серии до трех побед стал 3-2 в пользу "Вакыфбанка".
"Вакыфбанк" стал чемпионом Турции второй год подряд и в 15-й раз в истории. Национальный рекорд принадлежит клубу "Эджзаджибаши" (16 титулов). "Фенербахче" является семикратным чемпионом Турции.