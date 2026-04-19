"Вакыфбанк" с россиянкой Марковой стал чемпионом Турции по волейболу

21:38 19.04.2026
"Вакыфбанк" с россиянкой Марковой в составе стал чемпионом Турции по волейболу

  • "Вакыфбанк" из Стамбула, за который выступает российская волейболистка Марина Маркова, стал чемпионом Турции по волейболу, победив "Фенербахче" в пятом матче финальной серии.
  • Встреча завершилась со счетом 3-1.
  • "Вакыфбанк" стал чемпионом Турции второй год подряд и в 15-й раз в истории.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Вакыфбанк" из Стамбула, за который выступает российская волейболистка Марина Маркова, победил "Фенербахче", где играет Арина Федоровцева, в пятом матче финальной серии чемпионата Турции среди женских команд.
Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счетом 3-1 (23:25, 29:27, 25:20, 25:19) в пользу "Вакыфбанка". Маркова стала самым результативным игроком матча с 26 очками. Федоровцева набрала 13 очков.
Счет в финальной серии до трех побед стал 3-2 в пользу "Вакыфбанка".
"Вакыфбанк" стал чемпионом Турции второй год подряд и в 15-й раз в истории. Национальный рекорд принадлежит клубу "Эджзаджибаши" (16 титулов). "Фенербахче" является семикратным чемпионом Турции.
Определились участники "Финала шести" женского Кубка России по волейболу
18 апреля, 22:41
 
