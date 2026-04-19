ВСУ потеряли свыше 315 военных в зоне действия "Центра" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные позиции.
- За сутки было уничтожено более 315 военных ВСУ.
- Потери ВСУ также включают семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции на своем направлении, уничтожили за сутки более 315 военных ВСУ, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"*, шести бригад нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Светлое, Белицкое, Красноярское, Гришино, Кучеров Яр, Новоалександровска, Торское, Ленина, Доброполье Донецкой Народной Республики и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении Минобороны.
* Запрещенная в России террористическая организация
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18