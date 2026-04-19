ВСУ потеряли свыше 315 военных в зоне действия "Центра" за сутки

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции на своем направлении, уничтожили за сутки более 315 военных ВСУ, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.