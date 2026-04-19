Симоньян объяснила, как выбирает лауреатов премии имени Тиграна Кеосаяна

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Премию имени Тиграна Кеосаяна получают люди, которые не смогли пройти мимо чужой беды, рассказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Тигран очень добрый человек, милосердный и не умеющий пройти мимо чужой боли, чужого горя, чужой беды. Именно поэтому я учредила премию имени Тиграна, которая выдается людям с тем же набором качеств, людям, которые оказались не в силах пройти мимо чужой беды, чужого горя и, рискуя своей жизнью, кого-то спасли", - рассказала главный редактор в эфире программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ.
"Я просто буду давать эту премию тем, кому, я знаю, дал бы ее Тигран", - объяснила она. И выразила надежду, что обеспеченные люди вдохновятся и последуют примеру.
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.
Награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика, 21-летний Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, а также житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения.