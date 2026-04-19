Российские саблисты взяли серебро в командном турнире на этапе КМ в Италии

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мужская сборная России по фехтованию на саблях заняла второе место в командном турнире на этапе Кубка мира в Падуе (Италия).
В финале Дмитрий Насонов, Павел Граудынь и Камиль Ибрагимов проиграли представителям Южной Кореи со счетом 44:45. Бронзу завоевала команда Венгрии.
Российские фехтовальщики могут выступать на турнирах Международной федерации фехтования (FIE) в нейтральном статусе как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях, российские юниоры с декабря могут выступать без ограничений.