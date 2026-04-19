09:39 19.04.2026 (обновлено: 09:40 19.04.2026)
СМИ раскрыли, какой секрет о России скрывают в Брюсселе

NZZ: Европа замалчивает зависимость от российского ядерного топлива

Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Европа замалчивает зависимость от российского ядерного топлива, пишет Neue Zürcher Zeitung.

В статье приводятся слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа должна извлечь уроки из нового дефицита ископаемой энергии. Решение проблемы, возникшей из-за конфликта вокруг Ирана, по ее словам, заключается в электрификации, опирающейся на собственные источники.
"Однако в ядерной сфере Европа уже давно не так автономна, как, вероятно, хотели бы фон дер Ляйен и Еврокомиссия. Несмотря на большие усилия, континент по-прежнему сильно зависит от России", — говорится в публикации.

По имеющимся данным, четверть всего обогащенного урана, который нужен странам ЕС, до сих пор поступает от России. И пройдут годы, прежде чем Европа окончательно освободится от этой зависимости, отмечается в материале.

Однако, в Брюсселе предпочитают об этом молчать, пишет NZZ.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой и посетовала, что союз более чем в два раза сократил производство атомной энергии с 1990 года — до 15 процентов.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметил, что это "было бы смешно, если бы не было так грустно".
