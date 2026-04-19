Интерес к легкой атлетике из-за роботов не угаснет, считает Шубенков - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
14:55 19.04.2026 (обновлено: 14:59 19.04.2026)
Интерес к легкой атлетике из-за роботов не угаснет, считает Шубенков

© РИА Новости / Анна Раткогло | Робот Тяньгун Ultra участвует в полумарафоне людей и роботов-гуманоидов в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Второй полумарафон людей и роботов-гуманоидов прошел в Пекине, где китайские роботы "Молния" побили мировой рекорд в полумарафоне, быстрейший из них пробежал дистанцию за 50 минут 26 секунд.
  • Сергей Шубенков считает, что интерес к легкой атлетике не угаснет, даже если роботы побьют все человеческие рекорды, так как спорт — это эмоции людей.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Роботов-гуманоидов, бегающих быстрее человека, не надо бояться, интерес к легкой атлетике в любом случае не угаснет, так как спорт - это эмоции людей, считает победитель и призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.
Второй полумарафон людей и роботов-гуманоидов прошел в Пекине в воскресенье. Все три китайских автономных робота "Молния", занявшие призовые места, побили мировой рекорд в полумарафоне, принадлежащий бегуну из Уганды Джейкобу Киплимо (56 минут 42 секунды). Быстрейший из роботов пробежал дистанцию за 50 минут 26 секунд.
"Технический прогресс неумолим и неостановим. Человекоподобный робот, бегущий полумарафон, - это выставка того, куда технологии уже зашли и что они умеют. Я думаю, что этого не надо бояться, потому что у нас машины давно ездят быстрее, чем бежит человек, компьютеры помогают в повседневной жизни считать, а теперь уже и писать и рисовать. Искусственный интеллект тоже всего лишь инструмент, который создан, чтобы облегчать нам жизнь", - сказал Шубенков корреспонденту РИА Новости.
По мнению спортсмена, интерес к легкой атлетике ни в коем случае не угаснет, даже если роботы побьют все человеческие рекорды. "Роботы вообще тут ни при чем. Еще давным-давно, когда я смотрел киберспорт, помню новость о том, что нейросеть обыграла команду профиков в "Доту". Причем профики были супер-пупер, сильнее никого нет на планете. А нейросеть еще и в процессе обучилась, насмотрелась на их игру и разорвала их чуть ли не всухую", - отметил чемпион мира.
"Шахматные компьютеры - там тоже все понятно, с нынешними мощностями процессоров человеку невозможно победить машину. И что, с шахматами разве все плохо? Нет, FIDE (Международная шахматная федерация) цветет и пахнет, все отлично. Так будет и в легкой атлетике. Человеческие эмоции, человеческие возможности, человеческая страсть к соревнованию, к выяснению, у кого быстрее, у кого выше и у кого сильнее, никуда это не уйдет", - заключил Шубенков.
Сергей ШубенковСпортЛегкая атлетика
 
