В Китае роботы-гуманоиды побили рекорд человека в полумарафоне

Второй полумарафон людей и роботов-гуманоидов в воскресенье прошел на территории Пекинской зоны технико-экономического развития "Ичжуан", участие в нем приняли несколько сотен человекоподобных роботов из более чем 100 команд. Роботы и люди бежали по одному и тому же маршруту, однако для роботов была предусмотрена своя "выделенка", и они стартовали не все вместе, а поочередно с интервалом в 30 секунд.