Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Продление США лицензии на продажу российской нефти говорит о том, что американский президент Дональд Трамп, в отличие от ЕС, не зациклен на невыполнимой идее экономического удушения России, считает сенатор Алексей Пушков.
"Это показательное решение в свете попыток администрации Трампа сдержать рост цен на нефть на мировых рынках. Но не только", - написал политик в Max.
По его словам, это и показатель того, что "Трамп, в отличие (от) руководителей ЕС, не зациклен на откровенно неумной и невыполнимой идее экономического удушения России".
Пушков также отметил, что санкции были заморожены еще на месяц "вопреки призывам евролидеров и Украины".