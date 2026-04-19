15:15 19.04.2026 (обновлено: 16:22 19.04.2026)
Трамп не зациклен на санкциях, в отличие от ЕС, заявил Пушков

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Продление США лицензии на продажу российской нефти говорит о том, что американский президент Дональд Трамп, в отличие от ЕС, не зациклен на невыполнимой идее экономического удушения России, считает сенатор Алексей Пушков.
В пятницу США выпустили новую лицензию на продажу российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля. Она будет действовать до 16 мая. Снятие запрета не распространяется на транзакции и деятельность, связанные с Тегераном, а также с товарами и услугами иранского происхождения.
"Это показательное решение в свете попыток администрации Трампа сдержать рост цен на нефть на мировых рынках. Но не только", - написал политик в Max.
По его словам, это и показатель того, что "Трамп, в отличие (от) руководителей ЕС, не зациклен на откровенно неумной и невыполнимой идее экономического удушения России".
Пушков также отметил, что санкции были заморожены еще на месяц "вопреки призывам евролидеров и Украины".
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Дмитриев оценил объем нефти, который затронет продление снятия санкций
18 апреля, 06:01
 
