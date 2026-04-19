Участница подрыва "Северных потоков" снималась для эротических журналов - РИА Новости, 19.04.2026
21:06 19.04.2026 (обновлено: 21:29 19.04.2026)
Судно-трубоукладчик "Фортуна" при строительстве "Северного потока - 2"
Судно-трубоукладчик "Фортуна" при строительстве "Северного потока - 2". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участница украинской диверсионной группы, осуществившей подрыв газопроводов "Северные потоки", в молодости появлялась на обложках эротических журналов.
  • После диверсии женщину под псевдонимом "Фрейя" зачислили в штат одной из украинских спецслужб, где та занялась подготовкой тактических водолазов для проведения скрытых операций.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Участница украинской диверсионной группы, осуществившей подрыв газопроводов "Северные потоки", в молодости появлялась на обложках эротических журналов, следует из книги-расследования журналиста Бояна Панчевски, с которой ознакомилось РИА Новости.
Книга под названием "Подрыв "Северного потока": подлинная история диверсии, потрясшей Европу", вышла в Германии и есть в распоряжении редакции. Автор - сотрудник газеты Wall Street Journal - описывает обстоятельства диверсии и ее последствия. Как утверждает Панчевски, книга основана на многочисленных беседах с участниками событий, следователями и сотрудниками спецслужб.
По информации Панчевски, единственная женщина в составе группы диверсантов, которую автор называет "Фрейя", после подрыва газопроводов была зачислена в штат одной из украинских спецслужб, где занялась подготовкой тактических водолазов для проведения скрытых операций против судов, якобы связываемых с Россией.
"На одной откровенной фотографии, украсившей обложку эротического журнала, на ней ("Фрее" – ред.) был капитанский китель", - говорится в книге.
Панчевски отмечает, что в молодости "Фрейя" вела активную ночную жизнь и была завсегдатаем киевских ночных клубов.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
В миреРоссияГерманияЕвропаДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
