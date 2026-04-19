Участница подрыва "Северных потоков" снималась для эротических журналов

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Участница украинской диверсионной группы, осуществившей подрыв газопроводов "Северные потоки", в молодости появлялась на обложках эротических журналов, следует из книги-расследования журналиста Бояна Панчевски, с которой ознакомилось РИА Новости.

Книга под названием "Подрыв "Северного поток а": подлинная история диверсии, потрясшей Европу", вышла в Германии и есть в распоряжении редакции. Автор - сотрудник газеты Wall Street Journal - описывает обстоятельства диверсии и ее последствия. Как утверждает Панчевски, книга основана на многочисленных беседах с участниками событий, следователями и сотрудниками спецслужб.

По информации Панчевски, единственная женщина в составе группы диверсантов, которую автор называет "Фрейя", после подрыва газопроводов была зачислена в штат одной из украинских спецслужб, где занялась подготовкой тактических водолазов для проведения скрытых операций против судов, якобы связываемых с Россией

"На одной откровенной фотографии, украсившей обложку эротического журнала, на ней ("Фрее" – ред.) был капитанский китель", - говорится в книге.