Рейтинг@Mail.ru
Коротышкин: российские пловцы постараются показать высокие результаты на ЧЕ - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 19.04.2026
Коротышкин: российские пловцы постараются показать высокие результаты на ЧЕ

Пловец Евгений Коротышкин (Россия). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгений Коротышкин заявил, что российские пловцы постараются показать на чемпионате Европы результат выше, чем на первенстве мира 2025 года в Сингапуре.
  • Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже.
  • Несмотря на то что World Aquatics допустила россиян к участию в соревнованиях с национальным флагом и гимном, чемпионат Европы проходит под эгидой European Aquatics, которая допускает российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Вице-президент Федерации водных видов спорта России призер Олимпийских игр Евгений Коротышкин заявил РИА Новости, что российские пловцы постараются показать на чемпионате Европы результат выше, чем на первенстве мира 2025 года в Сингапуре.
Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. На мировом первенстве в Сингапуре сборная России по плаванию завоевала три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награды.
«
"Чемпионат мира всегда сложнее - там участвуют спортсмены со всех континентов, конкуренция выше. А на чемпионате Европы у нас больше шансов на успешное выступление, хотя уровень результатов будет очень высоким - на уровне мирового первенства, возможно, даже с рекордами мира", - сказал Коротышкин.
"Никто не снимает с себя ответственности. Спортсмены не будут расслабляться, наоборот - постараются выйти на максимальный пик и, возможно, показать даже более сильные результаты, чем на чемпионате мира. В прошлом году это был первый международный старт за долгое время, команда только возвращалась. Сейчас у ребят больше опыта, больше уверенности", - отметил Коротышкин.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля допустила россиян к участию в соревнованиях с национальными флагом и гимном. При этом чемпионат Европы проходит под эгидой Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics), которая на данный момент допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
СпортРоссияЕвропа
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Ахмат
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Балтика
    2
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Фис
    26
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Штутгарт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Арсенал
    2
    1
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    МБА
    109
    108
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Лос-Анджелес
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Болонья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала