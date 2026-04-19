Коротышкин: российские пловцы постараются показать высокие результаты на ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евгений Коротышкин заявил, что российские пловцы постараются показать на чемпионате Европы результат выше, чем на первенстве мира 2025 года в Сингапуре.
- Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже.
- Несмотря на то что World Aquatics допустила россиян к участию в соревнованиях с национальным флагом и гимном, чемпионат Европы проходит под эгидой European Aquatics, которая допускает российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Вице-президент Федерации водных видов спорта России призер Олимпийских игр Евгений Коротышкин заявил РИА Новости, что российские пловцы постараются показать на чемпионате Европы результат выше, чем на первенстве мира 2025 года в Сингапуре.
«
"Чемпионат мира всегда сложнее - там участвуют спортсмены со всех континентов, конкуренция выше. А на чемпионате Европы у нас больше шансов на успешное выступление, хотя уровень результатов будет очень высоким - на уровне мирового первенства, возможно, даже с рекордами мира", - сказал Коротышкин.
"Никто не снимает с себя ответственности. Спортсмены не будут расслабляться, наоборот - постараются выйти на максимальный пик и, возможно, показать даже более сильные результаты, чем на чемпионате мира. В прошлом году это был первый международный старт за долгое время, команда только возвращалась. Сейчас у ребят больше опыта, больше уверенности", - отметил Коротышкин.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля допустила россиян к участию в соревнованиях с национальными флагом и гимном. При этом чемпионат Европы проходит под эгидой Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics), которая на данный момент допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.