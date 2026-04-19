Коротышкин оценил отношение к российским пловцам на международных стартах - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
12:40 19.04.2026 (обновлено: 12:44 19.04.2026)
Коротышкин: пловцы из РФ не сталкиваются с негативом на международных стартах

19.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин заявил, что российские пловцы не сталкиваются с негативным отношением на международных стартах.
  • Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян к участию в соревнованиях с национальными флагом и гимном.
  • Президент Польской федерации плавания Отыля Енджейчак заявила, что страна не пустит спортсменов из России и Белоруссии на чемпионат Европы по прыжкам в воду в 2027 году.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Вице-президент Федерации водных видов спорта России призер Олимпийских игр Евгений Коротышкин заявил РИА Новости, что российские пловцы не сталкиваются с негативным отношением на международных стартах.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля допустила россиян к участию в соревнованиях с национальными флагом и гимном.
"Мы уже выступали за границей - в прошлом году ездили в Венгрию, Италию, участвовали в турнирах "Семь холмов", Mare Nostrum. Нигде никаких проблем не было, везде к нам относятся положительно", - сказал Коротышкин.
"Спортсмены не должны становиться предметом споров. Это люди, которые развивают плавание и никак не связаны с политикой. Олимпийская хартия прямо говорит о том, что спорт должен быть вне политики. Поэтому решение о допуске с флагом и гимном понятное и правильное, и оно должно соблюдаться", - отметил Коротышкин.
В субботу президент Польской федерации плавания Отыля Енджейчак заявила, что страна не пустит спортсменов из России и Белоруссии на чемпионат Европы по прыжкам в воду в 2027 году.
