15:57 19.04.2026 (обновлено: 16:07 19.04.2026)
Пловец Пригода оценил возможность провокаций из-за флага России на турнирах

Пловец Кирилл Пригода. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода заявил РИА Новости, что не ожидает серьезных провокаций на международных соревнованиях после допуска российских спортсменов с национальной символикой.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля допустила россиян к участию в соревнованиях с национальными флагом и гимном.
"Ничего не боимся. Только дурак будет создавать какие-то провокации. Все взрослые, профессионалы и образованные люди с уважением относятся к победе человека", - сказал Пригода.
"Я не скажу, что появилась какая-то дополнительная ответственность из-за флага. Наш календарь был утвержден еще до того, как я стал лидером брасса. В этом календаре всегда была четкая очередность стартов, критерии отбора, попадание в национальную команду, свои рекорды - все как обычно. Сейчас это скорее дополнительная мотивация: мы приезжаем туда не просто так, мы представляем страну и должны делать это достойно", - отметил Пригода.
