Два очка Малкина не спасли "Питтсбург" от поражения в матче Кубка Стэнли
07:44 19.04.2026 (обновлено: 07:52 19.04.2026)
Два очка Малкина не спасли "Питтсбург" от поражения в матче Кубка Стэнли

"Питтсбург" проиграл "Филадельфии" в стартовом матче первого раунда Кубка Стэнли

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Филадельфия Флайерз» обыграла «Питтсбург Пингвинз» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
  • Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2.
  • Счет в серии до четырех побед — 1-0 в пользу «Филадельфии».
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" обыграла "Питтсбург Пингвинз" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Питтсбурге завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1). В составе "Флайерз" шайбы забросили Джейми Драйсдейл (30-я минута), Трэвис Сэнхайм (50) и Портер Мартон (58). У "Пингвинз" отличились Евгений Малкин (36) и Брайан Раст (59).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
19 апреля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Питтсбург
2 : 3
Филадельфия
35:51 • Евгений Малкин
(Томас Новак, Рикард Ракелл)
58:59 • Брайан Раст
(Евгений Малкин, Эрик Карлссон)
29:19 • Джейми Дрисдэйл
(Тревор Зеграс, Denver Barkey)
50:00 • Трэвис Санхейм
(Расмус Ристолайнен, Кристиан Дворак)
57:23 • Porter Martone
(Трэвис Конечны, Расмус Ристолайнен)
Также Малкин отдал голевую передачу, он был признан третьей звездой встречи. Нападающий "Пингвинз" Егор Чинахов не отметился результативными действиями. Не набрал очков и форвард "Филадельфии" Матвей Мичков. Нападающий "Флайерз" Никита Гребенкин пропустил встречу из-за повреждения.
Счет в серии до четырех побед - 1-0 в пользу "Филадельфии". Второй матч пройдет в Питтсбурге в ночь на вторник.
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Ахмат
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Балтика
    2
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Фис
    26
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Штутгарт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Арсенал
    2
    1
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    МБА
    109
    108
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Лос-Анджелес
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Болонья
    2
    0
