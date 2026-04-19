Два очка Малкина не спасли "Питтсбург" от поражения в матче Кубка Стэнли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Филадельфия Флайерз» обыграла «Питтсбург Пингвинз» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
- Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2.
- Счет в серии до четырех побед — 1-0 в пользу «Филадельфии».
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" обыграла "Питтсбург Пингвинз" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Питтсбурге завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1). В составе "Флайерз" шайбы забросили Джейми Драйсдейл (30-я минута), Трэвис Сэнхайм (50) и Портер Мартон (58). У "Пингвинз" отличились Евгений Малкин (36) и Брайан Раст (59).
19 апреля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Также Малкин отдал голевую передачу, он был признан третьей звездой встречи. Нападающий "Пингвинз" Егор Чинахов не отметился результативными действиями. Не набрал очков и форвард "Филадельфии" Матвей Мичков. Нападающий "Флайерз" Никита Гребенкин пропустил встречу из-за повреждения.
Счет в серии до четырех побед - 1-0 в пользу "Филадельфии". Второй матч пройдет в Питтсбурге в ночь на вторник.