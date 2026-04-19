Рейтинг@Mail.ru
Дабл-дабл Леброна помог "Лейкерс" обыграть "Хьюстон" в матче плей-офф НБА - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол
 
07:54 19.04.2026 (обновлено: 07:56 19.04.2026)
Дабл-дабл Леброна помог "Лейкерс" обыграть "Хьюстон" в матче плей-офф НБА

© Фото : Пресс-служба "Лейкерс"Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс
© Фото : Пресс-служба "Лейкерс"
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Хьюстон Рокетс» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НБА со счетом 107:98.
  • Самым результативным игроком матча стал Люк Кеннард из «Лейкерс», набравший 27 очков.
  • Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Лейкерс».
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Хьюстон Рокетс" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой хозяев со счетом 107:98 (33:29, 17:19, 25:18, 32:32). Самым результативным стал игрок "Лейкерс" Люк Кеннард, набравший 27 очков. Его одноклубники Деандре Эйтон (19 очков + 11 подборов) и Леброн Джеймс (19 очков + 13 передач) оформили по дабл-даблу. У "Рокетс" больше всех очков набрал Альперен Шенгюн - 19. Также Джабари Смит - младший (16 очков + 12 подборов) и Тари Исон (16 очков + 10 подборов) стали авторами дабл-даблов.
НБА
19 апреля 2026 • начало в 03:30
Завершен
Лейкерс
107 : 98
Хьюстон
Календарь Турнирная таблица История встреч
Форвард "Рокетс" Кевин Дюрэнт пропустил встречу из-за травмы. У "Лейкерс" отсутствовали Лука Дончич и Остин Ривз.
Счет в серии до четырех побед - 1-0 в пользу "Лейкерс". Второй матч пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на среду.
В другом стартовом матче серии первого раунда плей-офф "Нью-Йорк Никс" на домашнем паркете обыграл "Атланту Хокс" - 113:102 (30:24, 27:31, 26:19, 30:28).
Баскетбольный мяч НБА - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
"Кливленд" обыграл "Торонто" в первом матче серии плей-офф НБА
18 апреля, 23:08
 
БаскетболСпортЛос-АнджелесЛюк КеннардДеандре ЭйтонЛеброн ДжеймсЛос-Анджелес ЛейкерсХьюстон РокетсНью-Йорк Никс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Ахмат
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Балтика
    2
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Фис
    26
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Штутгарт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Арсенал
    2
    1
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    МБА
    109
    108
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Лос-Анджелес
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Болонья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала