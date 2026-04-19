Дабл-дабл Леброна помог "Лейкерс" обыграть "Хьюстон" в матче плей-офф НБА

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Хьюстон Рокетс" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой хозяев со счетом 107:98 (33:29, 17:19, 25:18, 32:32). Самым результативным стал игрок "Лейкерс" Люк Кеннард, набравший 27 очков. Его одноклубники Деандре Эйтон (19 очков + 11 подборов) и Леброн Джеймс (19 очков + 13 передач) оформили по дабл-даблу. У "Рокетс" больше всех очков набрал Альперен Шенгюн - 19. Также Джабари Смит - младший (16 очков + 12 подборов) и Тари Исон (16 очков + 10 подборов) стали авторами дабл-даблов.
Форвард "Рокетс" Кевин Дюрэнт пропустил встречу из-за травмы. У "Лейкерс" отсутствовали Лука Дончич и Остин Ривз.
Счет в серии до четырех побед - 1-0 в пользу "Лейкерс". Второй матч пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на среду.
В другом стартовом матче серии первого раунда плей-офф "Нью-Йорк Никс" на домашнем паркете обыграл "Атланту Хокс" - 113:102 (30:24, 27:31, 26:19, 30:28).
