В Петербурге произошло массовое ДТП, пострадали четыре человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге в аварии с участием пяти автомобилей пострадали один взрослый и трое детей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
"В результате ДТП пострадал 38-летний водитель автомобиля Kia, а также трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Nissan в возрасте десяти, шести и трех лет", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Всех пострадавших доставили в больницы с травмами средней тяжести.
Полиция проводит проверку.