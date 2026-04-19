В Петербурге произошло массовое ДТП, пострадали четыре человека
11:31 19.04.2026 (обновлено: 14:56 19.04.2026)
В Петербурге произошло массовое ДТП, пострадали четыре человека

МВД: в Петербурге произошло массовое ДТП, пострадали взрослый и трое детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей.
  • В аварии пострадали один взрослый и трое детей, все госпитализированы с травмами средней тяжести.
  • По факту ДТП организована проверка.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге в аварии с участием пяти автомобилей пострадали один взрослый и трое детей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
ДТП произошло накануне вечером, около 22:10, в Калининском районе. Водитель Kia, перестраиваясь в другой ряд, столкнулся с автомобилем Jeep, а тот затем — с еще одной Kia, Renault и Nissan.
"В результате ДТП пострадал 38-летний водитель автомобиля Kia, а также трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Nissan в возрасте десяти, шести и трех лет", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Всех пострадавших доставили в больницы с травмами средней тяжести.
Полиция проводит проверку.
ПроисшествияСанкт-ПетербургКалининский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
