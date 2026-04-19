"Атланта" с Миранчуком проиграла "Нэшвиллу" в матче MLS

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Атланта Юнайтед» проиграла «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата MLS со счетом 2:0.
- Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук провел полный матч.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Атланта Юнайтед" проиграла "Нэшвиллу" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Атланте завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Кристиан Эспиноса (61-я минута) и Шак Мохаммед (90+1).
19 апреля 2026 • начало в 02:30
Завершен
Полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук провел полный матч. Он стал для россиянина седьмым с момента старта сезона.
"Атланта" (4 очка) потерпела третье поражение подряд и занимает предпоследнее, 14-е место в таблице Восточной конференции, которую возглавляет "Нэшвилл" (19).