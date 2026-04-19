"Атланта" с Миранчуком проиграла "Нэшвиллу" в матче MLS
Футбол
07:23 19.04.2026 (обновлено: 07:43 19.04.2026)
"Атланта" с Миранчуком проиграла "Нэшвиллу" в матче MLS

"Атланта Юнайтед" проиграла "Нэшвиллу" в матче регулярного чемпионата MLS

© Соцсети ФК "Атланта"Алексей Миранчук
Алексей Миранчук
© Соцсети ФК "Атланта"
Алексей Миранчук. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Атланта Юнайтед" проиграла "Нэшвиллу" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Атланте завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Кристиан Эспиноса (61-я минута) и Шак Мохаммед (90+1).
MLS
19 апреля 2026 • начало в 02:30
Завершен
Атланта Юнайтед
0 : 2
Нэшвилл
61‎’‎ • Кристиан Эспиноза
(Хани Мухтар)
90‎’‎ • Шакур Мохаммед
(Хани Мухтар)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук провел полный матч. Он стал для россиянина седьмым с момента старта сезона.
"Атланта" (4 очка) потерпела третье поражение подряд и занимает предпоследнее, 14-е место в таблице Восточной конференции, которую возглавляет "Нэшвилл" (19).
