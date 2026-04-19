Мичков сравнил характер людей в России и в США

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" Матвей Мичков заявил, что в России люди более серьезны и прямолинейны, тогда как в США чаще демонстрируют показную приветливость.
"В России люди более серьезные. Если им есть что сказать, они говорят это прямо в лицо. Здесь же (в США - ред.) может быть так, что тебе улыбаются в лицо, а за спиной говорят иначе. В начале мне было не очень комфортно, потому что все улыбались. Даже в магазинах, на заправках. Я к этому не привык", - приводит слова Мичкова The Philadelphia Inquirer.
Мичкову 21 год. Уроженец Перми был выбран "Филадельфией" на драфте НХЛ 2023 года под общим седьмым номером. Он выступает за клуб с сезона-2024/25 и с тех пор провел 161 матч в регулярных чемпионатах и набрал 114 очков (46 голов + 68 передач).