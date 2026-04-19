Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
14:26 19.04.2026 (обновлено: 15:06 19.04.2026)
Мичков сравнил характер людей в России и в США

Мичков: в России люди более серьезные, а в США чаще демонстрируют приветливость

© Фото : twitter.com/nhlflyersХоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков
Хоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков заявил, что в России люди более серьезны и прямолинейны.
  • Мичков отметил, что в США чаще демонстрируют показную приветливость, и вначале ему было некомфортно из-за этого.
  • Матвей Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ 2023 года под общим седьмым номером и выступает за клуб с сезона 2024/25.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" Матвей Мичков заявил, что в России люди более серьезны и прямолинейны, тогда как в США чаще демонстрируют показную приветливость.
"В России люди более серьезные. Если им есть что сказать, они говорят это прямо в лицо. Здесь же (в США - ред.) может быть так, что тебе улыбаются в лицо, а за спиной говорят иначе. В начале мне было не очень комфортно, потому что все улыбались. Даже в магазинах, на заправках. Я к этому не привык", - приводит слова Мичкова The Philadelphia Inquirer.
Мичкову 21 год. Уроженец Перми был выбран "Филадельфией" на драфте НХЛ 2023 года под общим седьмым номером. Он выступает за клуб с сезона-2024/25 и с тех пор провел 161 матч в регулярных чемпионатах и набрал 114 очков (46 голов + 68 передач).
ХоккейМатвей МичковФиладельфия ФлайерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Ахмат
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Балтика
    2
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Фис
    26
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Штутгарт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Арсенал
    2
    1
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    МБА
    109
    108
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Лос-Анджелес
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Болонья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала