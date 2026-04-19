Маркову признали самым ценным игроком финала чемпионата Турции по волейболу

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российская волейболистка стамбульского клуба "Вакыфбанк" Марина Маркова признана самым ценным игроком финальной серии чемпионата Турции.
В воскресенье "Вакыфбанк" со счетом 3-1 обыграл "Фенербахче" в решающем, пятом матче финальной серии плей-офф. Маркова стала самым результативным игроком встречи с 26 очками. Во время церемонии награждения 25-летняя россиянка получила приз самому ценному игроку финала.
Маркова выступает за "Вакыфбанк" с 2024 года, в составе стамбульского клуба она стала двукратной чемпионкой страны и обладательницей Кубка Турции сезона-2025/26.