МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин объяснил поражение на старте плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нервозностью, связанной с долгим отсутствием команды в розыгрыше Кубка Стэнли.
В ночь на воскресенье "Питтсбург" на домашнем льду уступил "Филадельфии Флайерз" (2:3) в стартовом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Малкин забросил шайбу и отдал голевую передачу, став третьей звездой встречи. Вторая игра пройдет в Питтсбурге в ночь на вторник.
19 апреля 2026 • начало в 03:00
Завершен
35:51 • Евгений Малкин
58:59 • Брайан Раст
29:19 • Джейми Дрисдэйл
(Тревор Зеграс, Denver Barkey)
50:00 • Трэвис Санхейм
57:23 • Porter Martone
"Мы хорошо провели регулярный сезон. Мы знаем свой хоккей, но, возможно, сейчас слишком нервничаем или слишком сильно хотим сыграть хорошо. Из-за этого начинаем суетиться и теряем хладнокровие. Все хотят проявить себя с лучшей стороны. Но это только первый матч. Мы понимаем, что три года не играли в плей-офф, поэтому все немного нервничают. Нам лишь нужно действовать проще и сыграть чуть лучше", - приводит слова Малкина журналистка Мишель Кречиоло в соцсети X.
Малкину 39 лет. Сезон-2025/26 является для россиянина 20-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Питтсбургом". Вместе с клубом Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).
