Хоккей
 
08:47 19.04.2026 (обновлено: 08:48 19.04.2026)
Малкин объяснил поражение на старте плей-офф

Малкин объяснил поражение "Питтсбурга" на старте плей-офф НХЛ нервозностью

© REUTERS / Ron ChenoyХоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
© REUTERS / Ron Chenoy
Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин объяснил поражение на старте плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нервозностью, связанной с долгим отсутствием команды в розыгрыше Кубка Стэнли.
В ночь на воскресенье "Питтсбург" на домашнем льду уступил "Филадельфии Флайерз" (2:3) в стартовом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Малкин забросил шайбу и отдал голевую передачу, став третьей звездой встречи. Вторая игра пройдет в Питтсбурге в ночь на вторник.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
19 апреля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Питтсбург
2 : 3
Филадельфия
35:51 • Евгений Малкин
(Томас Новак, Рикард Ракелл)
58:59 • Брайан Раст
(Евгений Малкин, Эрик Карлссон)
29:19 • Джейми Дрисдэйл
(Тревор Зеграс, Denver Barkey)
50:00 • Трэвис Санхейм
(Расмус Ристолайнен, Кристиан Дворак)
57:23 • Porter Martone
(Трэвис Конечны, Расмус Ристолайнен)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Мы хорошо провели регулярный сезон. Мы знаем свой хоккей, но, возможно, сейчас слишком нервничаем или слишком сильно хотим сыграть хорошо. Из-за этого начинаем суетиться и теряем хладнокровие. Все хотят проявить себя с лучшей стороны. Но это только первый матч. Мы понимаем, что три года не играли в плей-офф, поэтому все немного нервничают. Нам лишь нужно действовать проще и сыграть чуть лучше", - приводит слова Малкина журналистка Мишель Кречиоло в соцсети X.
Малкину 39 лет. Сезон-2025/26 является для россиянина 20-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Питтсбургом". Вместе с клубом Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).
