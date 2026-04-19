Мадьяр заявил, что заключит соглашение с ЕС для разморозки средств

Он назвал их платой за вклад Будапешта в объединение.

БУДАПЕШТ, 19 апр - РИА Новости. Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр после встречи с делегацией ЕК заявил, что вскоре после прихода к власти заключит всеобъемлющее соглашение с институтами и лидерами ЕС для разморозки причитающихся Венгрии миллиардов евро из европейских фондов.

"В течение последних двух дней мы провели в Будапеште переговоры на высоком уровне с руководством ЕК ... Я твердо заявил, что миллиарды евро из фондов ЕС по праву принадлежат Венгрии и венгерскому народу. Без этих средств невозможно будет запустить венгерскую экономику", - написал Мадьяр в соцсети Facebook *.

Он подчеркнул, что "финансирование ЕС - это не благотворительность, а справедливая отдача за вклад венгров в ЕС и за работу, которую Венгрия проделала для Европы".

"По планам, моя третья поездка после принесения присяги в качестве премьер-министра состоится в Брюссель . Там я заключу всеобъемлющее соглашение с институтами ЕС и лидерами стран-членов, обеспечивающее скорейший доступ венгерского народа и бизнеса к причитающимся им средствам ЕС", - сообщил Мадьяр.

По его словам, в переговорах приняли участие будущие члены венгерского правительства.

По итогам выборов в Венгрии партия "Тиса" получает 141 место в венгерском парламенте, у правящего альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" - 52 мандата, сообщил накануне Национальный избирательный офис Венгрии после обработки 100% голосов.

Ранее Мадьяр заявил, что уже провел с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен переговоры о возвращении 20 миллиардов евро из замороженных фондов ЕС и готов принять необходимые для этого решения. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС утверждала, что ЕС требует от Мадьяра выполнить 27 условий для разморозки заблокированных средств.

Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок и укрепления независимости судебной системы. ​​