В "Динамо" рассказали о ситуации с продлением Лунева
14:49 19.04.2026 (обновлено: 15:01 19.04.2026)
В "Динамо" рассказали о ситуации с продлением Лунева

Пивоваров: Лунев близок к продлению контракта

Вратарь ФК "Динамо" Андрей Лунёв. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор московского футбольного клуба "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что вратарь Андрей Лунев близок к продлению контракта.
  • Текущий контракт Лунева рассчитан до июля 2026 года.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор московского футбольного клуба "Динамо" Павел Пивоваров сообщил журналистам, что вратарь Андрей Лунев близок к продлению контракта.
"Лунев достаточно близок к продлению контракта. Но ему нужно сыграть определенное количество времени", - сказал Пивоваров на торжественном открытии исторической трибуны на стадионе "Динамо" в честь 103-летия спортивного общества.
Луневу 34 года, его контракт рассчитан до июля 2026 года. Голкипер сыграл 15 матчей за "Динамо" в различных турнирах в сезоне-2025/26, четыре раза сохранив ворота в неприкосновенности. После зимней паузы Лунев провел три встречи за "бело-голубых".
