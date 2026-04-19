В "Динамо" рассказали о ситуации с продлением Лунева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный директор московского футбольного клуба "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что вратарь Андрей Лунев близок к продлению контракта.
- Текущий контракт Лунева рассчитан до июля 2026 года.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор московского футбольного клуба "Динамо" Павел Пивоваров сообщил журналистам, что вратарь Андрей Лунев близок к продлению контракта.
Луневу 34 года, его контракт рассчитан до июля 2026 года. Голкипер сыграл 15 матчей за "Динамо" в различных турнирах в сезоне-2025/26, четыре раза сохранив ворота в неприкосновенности. После зимней паузы Лунев провел три встречи за "бело-голубых".