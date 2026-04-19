Команда Team Spirit стала второй на турнире по CS2 в Рио-де-Жанейро - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
Игра, подарившая жизнь: киберспорт как средство реабилитации - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
23:22 19.04.2026
Команда Team Spirit стала второй на турнире по CS2 в Рио-де-Жанейро

Российская команда Team Spirit стала второй на турнире по CS2 в Рио-де-Жанейро

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская команда Team Spirit заняла второе место на турнире серии Intel Extreme Masters по Counter-Strike 2 в Рио-де-Жанейро.
  • В финале российская команда со счетом 0-3 уступила французскому коллективу Team Vitality и заработала 50 тысяч долларов.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российская команда Team Spirit заняла второе место на турнире серии Intel Extreme Masters по Counter-Strike 2 в Рио-де-Жанейро.
В финале российская команда со счетом 0-3 уступила французскому коллективу Team Vitality.
В составе Team Spirit выступают Борис magixx Воробьев, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов, Дмитрий S0tF1k Форостянко (все - Россия), белорус Андрей tN1R Татаринович и Мирослав zont1x Плахотя (Украина).
Третье место заняла команда Team Falcons из Саудовской Аравии, за которую выступают российские киберспортсмены Илья m0NESY Осипов и Максим kyousuke Лукин.
Призовой фонд турнира составляет 300 тысяч долларов. Team Spirit за второе место заработала 50 тысяч.
