06:58 19.04.2026
Поставщик из Колумбии рассказал о преимуществе российских ГОСТов на кофе

РИА Новости: ГОСТы на кофе в России не содержат завышенных требований

© РИА Новости / Илья Наймушин
Готовые обжаренные зерна кофе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон рассказал, что ГОСТы на кофе в России не содержат завышенных требований.
  • По словам Хилона, стандарты на кофе в России довольно комфортные и соблюдать их несложно.
  • Алехандро Хилон отметил, что работать в РФ поставщику кофе комфортнее, чем в Евросоюзе или США, где больше ограничений.
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. ГОСТы на кофе в России не содержат завышенных требований, а потому на местном рынке комфортно работать, рассказал РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.
"Стандарты на кофе (в России - ред.) довольно комфортные. Мы работаем в соответствии с ГОСТами. Соблюдать их совсем несложно: нужно просто выполнять базовые требования", - сообщил он.
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Колумбийский эксперт рассказал, какой кофе помогает замедлить старение
13 апреля, 02:40
Собеседник агентства, осуществляющий поставки зеленого кофе из Колумбии в Россию, позитивно оценил, что в РФ для импорта этого товара не требуется готовить большой пакет сопроводительной документации.
Хилон отметил, что в случае с обжаренным кофе фитосанитарные требования несколько выше, но это не отменяет того факта, что за счет российских ГОСТов работать в РФ поставщику кофе комфортнее, чем в Евросоюзе или США, где больше ограничений.
Кофе - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Аналитики выяснили, сколько кофе выпивают россияне
18 апреля, 15:07
 
