Поставщик из Колумбии рассказал о преимуществе российских ГОСТов на кофе

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. ГОСТы на кофе в России не содержат завышенных требований, а потому на местном рынке комфортно работать, рассказал РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.
"Стандарты на кофе (в России - ред.) довольно комфортные. Мы работаем в соответствии с ГОСТами. Соблюдать их совсем несложно: нужно просто выполнять базовые требования", - сообщил он.
Собеседник агентства, осуществляющий поставки зеленого кофе из Колумбии в Россию, позитивно оценил, что в РФ для импорта этого товара не требуется готовить большой пакет сопроводительной документации.
Хилон отметил, что в случае с обжаренным кофе фитосанитарные требования несколько выше, но это не отменяет того факта, что за счет российских ГОСТов работать в РФ поставщику кофе комфортнее, чем в Евросоюзе или США, где больше ограничений.
