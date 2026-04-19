США занимают невыгодное положение из-за конфликта в Иране, считает Киселев - РИА Новости, 19.04.2026
19:54 19.04.2026 (обновлено: 21:47 19.04.2026)
США занимают невыгодное положение из-за конфликта в Иране, считает Киселев

Киселев: США находятся в цейтноте из-за иранского конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Киселев заявил, что США находятся в цейтноте из-за конфликта с Ираном, так как реального военного успеха нет, а мировая экономика под ударом.
  • Он отметил, что Штаты сохраняют блокаду в Персидском заливе.
  • Говоря о внутренней ситуации в США, Киселев отметил, что Вашингтон столкнулся с полным ожесточением из-за крайне непопулярной войны, а ноябрьские выборы в парламент грозят стать для республиканцев провальными.
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр - РИА Новости. США находятся в цейтноте из-за конфликта с Ираном, так как реального военного успеха все нет и мировая экономика находится под ударом, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Киселев отметил, что США сохраняют блокаду всех портов Ирана, а в случае его отказа от мирной сделки на американских условиях, Пентагон грозит сохранить блокаду и нанести новые удары по инфраструктуре страны.
"В этих условиях создается впечатление, что в цейтноте как раз Америка, поскольку реального военного успеха все нет, мировая экономика из-за США под ударом с неопределенными последствиями. Как выходить из конфликта неясно, а до визита (президента США Дональда - ред.) Трампа в Китай остается менее месяца. С чем ехать?" - передает слова Киселева ИС "Вести".
Говоря о внутренней ситуации в США, гендиректор отметил, что Штаты столкнулись с полным ожесточением из-за крайне непопулярной войны, а ноябрьские выборы в парламент грозят стать для республиканцев провальными.
ВМС США в понедельник начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (элитных подразделений ВС) Ирана заявили, что с вечера субботы перекрыли Ормузский пролив, это продлится до полного снятия морской блокады со стороны США.
В миреСШАИранОрмузский проливДмитрий КиселевМинистерство обороны СШАКорпус стражей исламской революцииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
