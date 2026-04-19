США занимают невыгодное положение из-за конфликта в Иране, считает Киселев

ВЛАДИВОСТОК, 19 апр - РИА Новости. США находятся в цейтноте из-за конфликта с Ираном, так как реального военного успеха все нет и мировая экономика находится под ударом, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Киселев отметил, что США сохраняют блокаду всех портов Ирана, а в случае его отказа от мирной сделки на американских условиях, Пентагон грозит сохранить блокаду и нанести новые удары по инфраструктуре страны.

"В этих условиях создается впечатление, что в цейтноте как раз Америка, поскольку реального военного успеха все нет, мировая экономика из-за США под ударом с неопределенными последствиями. Как выходить из конфликта неясно, а до визита (президента США Дональда - ред.) Трампа в Китай остается менее месяца. С чем ехать?" - передает слова Киселева ИС "Вести".

Говоря о внутренней ситуации в США, гендиректор отметил, что Штаты столкнулись с полным ожесточением из-за крайне непопулярной войны, а ноябрьские выборы в парламент грозят стать для республиканцев провальными.

ВМС США в понедельник начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.