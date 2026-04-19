Глава Патрульной полиции Украины подал в отставку после стрельбы в Киеве - РИА Новости, 19.04.2026
16:56 19.04.2026 (обновлено: 17:27 19.04.2026)
Глава Патрульной полиции Украины подал в отставку после стрельбы в Киеве

Бужанский: глава Патрульной полиции подал в отставку после стрельбы в Киеве

© Фото : соцсети
Сотрудники правоохранительных органов Украины на месте стрельбы в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Сотрудники правоохранительных органов Украины на месте стрельбы в Киеве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Патрульной полиции Украины Евгений Жуков подал в отставку после инцидента со стрельбой в Киеве, когда полицейские сбежали с места происшествия.
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Глава Патрульной полиции Украины Евгений Жуков после инцидента со стрельбой в Киеве, когда полицейские сбежали с места происшествия, подал в отставку, утверждает депутат Верховной рады Максим Бужанский.
В воскресенье генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил о возбуждении уголовного дела против полицейских, которые сбежали с места стрельбы в Киеве в субботу, оставив без защиты гражданских и ребенка.
Сотрудники правоохранительных органов Украины на месте стрельбы в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
"Поступила информация о том, что глава патрульной полиции Жуков подал в отставку. Единственно правильный шаг в этой ситуации", - написал Бужанский в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что депутаты парламента начали сбор подписей за вызов Жукова на заседание Рады для отчета о случившемся и предоставление рекомендаций главе МВД о его отставке.
В субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы, затем скрылся в супермаркете, где взял людей в заложники. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелявший ликвидирован при задержании. По информации украинских СМИ им оказался бывший украинский военный Дмитрий Васильченков. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в результате стрельбы шесть человек погибли, 15 были ранены.
"Я как боевой офицер принял решение подать рапорт на увольнение с должности, которую я занимаю. Я думаю, так будет справедливо", - приводит его слова телеканал "Мы-Украина".
В субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы, затем скрылся в супермаркете, где взял людей в заложники. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелявший ликвидирован при задержании. По информации украинских СМИ им оказался бывший украинский военный Дмитрий Васильченков. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в результате стрельбы шесть человек погибли, 15 были ранены.
