Команда Тимофеева выиграла мужской чемпионат России по керлингу

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Команда скипа Алексея Тимофеева из Санкт-Петербурга стала победителем чемпионата России 2026 года по керлингу среди мужских команд, который прошел в Сириусе.
В финале петербуржцы Тимофеев (скип), Даниил Горячев, Артур Ражабов, Александр Крушельницкий и Евгений Климов со счетом 8:7 обыграли команду "Иркутская область - Комсомолл 1", за которую выступали Николай Лысаков (скип), Кирилл Палагней, Данила Мухорин, Михаил Власенко и Андрей Дудов.
Бронзовые медали завоевала сборная команда "Санкт-Петербург 2", которую представили Олег Красиков (скип), Сергей Варламов, Петр Дрон, Данил Киба и Глеб Лясников. В матче за третье место петербуржцы со счетом 7:4 обыграли команду Московской области (скип - Кирилл Суровов, Дмитрий Грецкий, Илья Шишлов, Алексей Куликов).
Команда Тимофеева выиграла чемпионат России среди мужских команд в четвертый раз подряд. Ранее сборная Санкт-Петербурга первенствовала на турнирах 2023, 2024 и 2025 годов.
Среди женских команд золото чемпионата России завоевала сборная Санкт-Петербурга в составе скипа Алины Ковалевой, Ирины Низовцевой, Екатерины Шабуновой, Марии Комаровой и Анастасии Брызгаловой. Серебряным призером стала команда "Иркутская область - Комсомолл 1" (скип - Елизавета Трухина, Елизавета Киселева, Алина Фахуртдинова, Валерия Денисенко, Елизавета Максимова). Третье место заняла сборная Краснодарского края (скип - Ольга Жаркова, Юлия Чемоданова, Ирина Волкова, Юлия Ермакова, Мария Марченкова).
