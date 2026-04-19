Рейтинг@Mail.ru
Капризов повторил рекорд "Миннесоты" по голам за клуб в плей-офф НХЛ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:57 19.04.2026 (обновлено: 09:18 19.04.2026)
Капризов повторил рекорд "Миннесоты" по голам за клуб в плей-офф НХЛ

© Фото : x.com/mnwildХоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© Фото : x.com/mnwild
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов повторил рекорд франшизы по голам в плей-офф НХЛ.
  • Капризов отметился голом и двумя ассистами в матче против «Даллас Старз», став второй звездой встречи.
  • На счету Капризова 16 голов за «Миннесоту» в рамках плей-офф, он сравнялся с Заком Паризе.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов повторил рекорд франшизы по голам в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на воскресенье "Миннесота" в гостях разгромила "Даллас Старз" (6:1) в стартовом матче серии первого раунда плей-офф. Капризов отметился голом и двумя ассистами, став второй звездой встречи.
На счету Капризова 16 голов за "Миннесоту" в рамках плей-офф. Он сравнялся с американцем Заком Паризе, которому для достижения этой отметки потребовалось 44 матча. Всего на счету россиянина 24 (16 голов + 8 передач) очка в 26 играх Кубка Стэнли. По этому показателю он занимает четвертое место в истории франшизы.
Также Капризов провел третий матч с тремя очками в плей-офф НХЛ, обновив рекорд "Миннесоты" по этому показателю.
Счет в серии до четырех побед - 1-0 в пользу "Миннесоты". Второй матч пройдет в Далласе в ночь на вторник.
ХоккейСпортКирилл КапризовЗак ПаризеДалласДаллас СтарзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Ахмат
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Балтика
    2
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Фис
    26
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Штутгарт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Арсенал
    2
    1
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    МБА
    109
    108
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Лос-Анджелес
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Болонья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала