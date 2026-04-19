Капризов повторил рекорд "Миннесоты" по голам за клуб в плей-офф НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов повторил рекорд франшизы по голам в плей-офф НХЛ.
- Капризов отметился голом и двумя ассистами в матче против «Даллас Старз», став второй звездой встречи.
- На счету Капризова 16 голов за «Миннесоту» в рамках плей-офф, он сравнялся с Заком Паризе.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов повторил рекорд франшизы по голам в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на воскресенье "Миннесота" в гостях разгромила "Даллас Старз" (6:1) в стартовом матче серии первого раунда плей-офф. Капризов отметился голом и двумя ассистами, став второй звездой встречи.
На счету Капризова 16 голов за "Миннесоту" в рамках плей-офф. Он сравнялся с американцем Заком Паризе, которому для достижения этой отметки потребовалось 44 матча. Всего на счету россиянина 24 (16 голов + 8 передач) очка в 26 играх Кубка Стэнли. По этому показателю он занимает четвертое место в истории франшизы.
Также Капризов провел третий матч с тремя очками в плей-офф НХЛ, обновив рекорд "Миннесоты" по этому показателю.
Счет в серии до четырех побед - 1-0 в пользу "Миннесоты". Второй матч пройдет в Далласе в ночь на вторник.