Иран предотвратил проход двух танкеров через Ормузский пролив - РИА Новости, 19.04.2026
14:07 19.04.2026 (обновлено: 15:04 19.04.2026)
Иран предотвратил проход двух танкеров через Ормузский пролив

Tasnim: Иран предотвратил проход танкеров из Анголы и Ботсваны через Ормуз

Танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
  • Вооруженные силы Ирана предотвратили проход двух танкеров под флагами Анголы и Ботсваны через Ормузский пролив.
ТЕГЕРАН, 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана предотвратили проход двух танкеров под флагами Анголы и Ботсваны через Ормузский пролив, сообщает агентство Tasnim.
"По причине продолжения морской блокады Ирана вооруженные силы Ирана сегодня не позволили еще двум нефтяным танкерам пройти через Ормузский пролив", - говорится в сообщении.
По информации агентства, танкеры шли под флагами Анголы и Ботсваны, но были вынуждены развернуться из-за действий вооруженных сил исламской республики.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (элитных подразделений ВС) Ирана заявили, что с вечера субботы перекрыли Ормузский пролив, это продлится до полного снятия морской блокады со стороны США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреИранАнголаБотсванаВоенная операция США и Израиля против ИранаОрмузский проливСШАКорпус стражей исламской революции
 
 
