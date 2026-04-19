Иран предотвратил проход двух танкеров через Ормузский пролив

ТЕГЕРАН, 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана предотвратили проход двух танкеров под флагами Анголы и Ботсваны через Ормузский пролив, сообщает агентство Tasnim.
"По причине продолжения морской блокады Ирана вооруженные силы Ирана сегодня не позволили еще двум нефтяным танкерам пройти через Ормузский пролив", - говорится в сообщении.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (элитных подразделений ВС) Ирана заявили, что с вечера субботы перекрыли Ормузский пролив, это продлится до полного снятия морской блокады со стороны США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.