В Дубае прошло первое тестирование норм ГТО за пределами России - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
07:06 19.04.2026 (обновлено: 09:21 19.04.2026)
В Дубае прошло первое тестирование норм ГТО за пределами России

В Дубае провели первую сдачу норм ГТО за пределами России

ДУБАЙ, 19 апр - РИА Новости. Впервые в истории состоялось полноценное тестирование по нормативам комплекса ГТО за пределами России, мероприятие прошло в Дубае, передает корреспондент РИА Новости.
Участниками выполнения нормативов ГТО стали более 80 граждан России, проживающих в Дубае и зарегистрировавшихся на тестирование через официальные каналы связи Генконсульства России в Дубае и Северных Эмиратах. Также нормативы ВФСК ГТО выполнили и иностранные граждане.
© РИА НовостиУчастники выполнения нормативов ГТО в Дубае, ОАЭ
Участники выполнения нормативов ГТО в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© РИА Новости
Участники выполнения нормативов ГТО в Дубае, ОАЭ
Возрастные категории участников охватили практически все ступени комплекса ГТО: от I ступени (6 лет) до XV ступени (57 лет).
Каждый участник получил памятный стартовый набор со спортивными сувенирами. Выполнение испытаний прошло на объектах многофункционального спортивного комплекса Dubai Sports City.
Более половины участников выполнили нормативы на золотой знак отличия. Для абитуриентов, получивших в этот день золотой знак отличия ГТО, действует та же программа начисления дополнительных баллов при поступлении в российские вузы, что и при выполнении нормативов и получении знаков отличия на территории России.
По итогам выполнения нормативов состоялась торжественная церемония награждения участников знаками отличия комплекса ГТО.
На торжественной церемонии присутствовали: первый замминистра спорта России Одес Байсултанов, посол России в ОАЭ Тимур Забиров, генконсул России в Дубае Максим Владимиров. Также церемонию посетил первый замминистра спорта Ганем Мубарак Аль-Хаджери и другие официальные лица.
"Сотрудничество Российской Федерации с Объединенными Арабскими Эмиратами на протяжении долгого времени является стратегическим вектором, в том числе в целях создания и укрепления единого спортивного пространства, позволяющего расширять возможности спортивной отрасли и обмениваться опытом. В 2026 году комплексу ГТО исполнилось 95 лет и особенно приятно, что мы сегодня имеем возможность привлечь граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом, к участию в выполнении нормативов комплекса ГТО", - сказал Байсултанов.
В своем обращении к участникам посол России в ОАЭ Тимур Забиров рассказал о планах на будущее.
"Инициатива займет достойное место в жизни страны, а ряды участников продолжат расти, привлекая к участию в том числе граждан ОАЭ, а также является наглядной демонстрацией крепких спортивных связей двух стран", - отметил он.
Также с приветственным словом к участникам и организаторам мероприятия обратился генеральный консул Российской Федерации в Дубае и Северных Арабских Эмиратах Максим Владимиров.
"ГТО являются частью традиций, истории и культуры России, поэтому это хорошая возможность объединять за рубежом нас, россиян, соотечественников, несмотря на расстояния или другие обстоятельства. Особенно важно, что за тысячи километров от родины мы сохраняем эту связь, продолжаем традиции и передаем их дальше", - сказал генконсул.
