Грищук готов играть на Всемирной шахматной олимпиаде, если ФШР пригласит

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Гроссмейстер Александр Грищук заявил РИА Новости, что готов принять участие во Всемирной олимпиаде 2026 года, если Федерация шахмат России (ФШР) предложит выступить.

"Если сборная России будет участвовать во Всемирной шахматной олимпиаде, и Федерация шахмат России меня пригласит в состав команды, то, конечно, я соглашусь", - сказал Грищук.