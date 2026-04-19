Грищук готов играть на Всемирной шахматной олимпиаде, если ФШР пригласит

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Гроссмейстер Александр Грищук заявил РИА Новости, что готов принять участие во Всемирной олимпиаде 2026 года, если Федерация шахмат России (ФШР) предложит выступить.
Международная шахматная федерация (FIDE) после начала СВО в 2022 году ввела санкции против россиян. Национальные команды не принимали участия во Всемирных олимпиадах 2022 и 2024 годов. 46-я шахматная олимпиада пройдет 15-28 сентября в Самарканде. На счету Грищука две золотые медали, три серебряные и одна бронзовая, завоеванные в составе сборной России на аналогичных предыдущих соревнованиях.
"Если сборная России будет участвовать во Всемирной шахматной олимпиаде, и Федерация шахмат России меня пригласит в состав команды, то, конечно, я соглашусь", - сказал Грищук.
Победителей турнира по шахматам имени Карпова назвали в Югре
17 апреля, 14:42