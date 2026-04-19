Грищук готов играть на Всемирной шахматной олимпиаде, если ФШР пригласит - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
19:56 19.04.2026
Грищук готов играть на Всемирной шахматной олимпиаде, если ФШР пригласит

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Гроссмейстер Александр Грищук заявил РИА Новости, что готов принять участие во Всемирной олимпиаде 2026 года, если Федерация шахмат России (ФШР) предложит выступить.
Международная шахматная федерация (FIDE) после начала СВО в 2022 году ввела санкции против россиян. Национальные команды не принимали участия во Всемирных олимпиадах 2022 и 2024 годов. 46-я шахматная олимпиада пройдет 15-28 сентября в Самарканде. На счету Грищука две золотые медали, три серебряные и одна бронзовая, завоеванные в составе сборной России на аналогичных предыдущих соревнованиях.
"Если сборная России будет участвовать во Всемирной шахматной олимпиаде, и Федерация шахмат России меня пригласит в состав команды, то, конечно, я соглашусь", - сказал Грищук.
Мужские сборные СССР/России неизменно побеждали на шахматных олимпиадах в 1952-1974 и в 1980-2002 годах. Женские команды страны первенствовали в 1957-1974, 1978-1986 и 2010-2014 годах. В 1976 году соревнования проходили в Израиле, сборные СССР в них не участвовали.
Шахматы - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Победителей турнира по шахматам имени Карпова назвали в Югре
17 апреля, 14:42
 
