Ферстаппен выразил соболезнования в связи с гибелью гонщика Миеттинена - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен
11:33 19.04.2026
Ферстаппен выразил соболезнования в связи с гибелью гонщика Миеттинена

Медработники доставляют в больницу пациента. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четырехкратный чемпион «Формулы-1» нидерландец Макс Ферстаппен выразил соболезнования в связи с гибелью финского гонщика Юхи Миеттинена.
  • Юха Миеттинен скончался от полученных травм в медицинском центре трассы после нескольких безуспешных попыток реанимации.
  • Остальные шесть пилотов, пострадавших в аварии, были доставлены в медицинский центр и близлежащие больницы для профилактического обследования.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Четырехкратный чемпион "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен выразил соболезнования в связи с гибелью финского гонщика Юхи Миеттинена в результате массовой аварии во время квалификационного заезда гонки "24 часа Нюрбургринга".
Инцидент произошел в субботу. Миеттинену было 66 лет. Он скончался от полученных травм в медицинском центре трассы после нескольких безуспешных попыток реанимации.
"Шокирован тем, что произошло. Автоспорт - это то, что мы все любим, но такие моменты служат напоминанием, насколько это может быть опасно. Выражаю искренние соболезнования семье Юхи и его близким", - написал участник гонки Ферстаппен в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Остальные шесть пилотов, пострадавших в аварии, были доставлены в медицинский центр и близлежащие больницы для профилактического обследования.
