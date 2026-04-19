Ферстаппен выразил соболезнования в связи с гибелью гонщика Миеттинена

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» нидерландец Макс Ферстаппен выразил соболезнования в связи с гибелью финского гонщика Юхи Миеттинена.

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Четырехкратный чемпион "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен выразил соболезнования в связи с гибелью финского гонщика Юхи Миеттинена в результате массовой аварии во время квалификационного заезда гонки "24 часа Нюрбургринга".

Инцидент произошел в субботу. Миеттинену было 66 лет. Он скончался от полученных травм в медицинском центре трассы после нескольких безуспешных попыток реанимации.

"Шокирован тем, что произошло. Автоспорт - это то, что мы все любим, но такие моменты служат напоминанием, насколько это может быть опасно. Выражаю искренние соболезнования семье Юхи и его близким", - написал участник гонки Ферстаппен в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).