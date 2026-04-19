Рейтинг@Mail.ru
Россия считает недопустимой героизацию нацистов, заявил постпред при ООН - РИА Новости, 19.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 19.04.2026
Россия считает недопустимой героизацию нацистов, заявил постпред при ООН

Постпред при ООН Гатилов назвал недопустимой героизацию нацистов

© РИА Новости / Владимир Гребнев | Перейти в медиабанкЗнамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© РИА Новости / Владимир Гребнев
Перейти в медиабанк
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия считает категорически неприемлемой героизацию нацистов и их пособников, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве.
  • Гатилов напомнил, что деяния нацистов были признаны преступными приговором международного военного трибунала в Нюрнберге.
ЖЕНЕВА, 19 апр – РИА Новости. Россия считает категорически неприемлемой героизацию нацистов и их пособников, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов по случаю Дня памяти жертв геноцида советского народа.
"Считаем категорически недопустимой героизацию нацистов и их приспешников... Жертвами нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны стали более 27 миллионов советских граждан, включая мирных жителей", - говорится в его заявлении, опубликованном постпредством РФ.
Гатилов напомнил, что деяния нацистов были признаны преступными приговором международного военного трибунала в Нюрнберге. Совершенные по их приказам чудовищные преступления должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза, подчеркнул постпред.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об установлении новой памятной даты России: 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. В этом году он будет отмечаться впервые.
В миреРоссияЖенева (город)НюрнбергГеннадий ГатиловВладимир ПутинООНВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала