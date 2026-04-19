Россия считает недопустимой героизацию нацистов, заявил постпред при ООН

- Россия считает категорически неприемлемой героизацию нацистов и их пособников, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве.
- Гатилов напомнил, что деяния нацистов были признаны преступными приговором международного военного трибунала в Нюрнберге.
ЖЕНЕВА, 19 апр – РИА Новости. Россия считает категорически неприемлемой героизацию нацистов и их пособников, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов по случаю Дня памяти жертв геноцида советского народа.
"Считаем категорически недопустимой героизацию нацистов и их приспешников... Жертвами нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны стали более 27 миллионов советских граждан, включая мирных жителей", - говорится в его заявлении, опубликованном постпредством РФ.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об установлении новой памятной даты России: 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. В этом году он будет отмечаться впервые.