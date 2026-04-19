"Аль-Наср" разгромил "Аль-Васл" благодаря голу Роналду - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
20:32 19.04.2026 (обновлено: 20:41 19.04.2026)
"Аль-Наср" разгромил "Аль-Васл" благодаря голу Роналду

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» крупно выиграл у «Аль-Васла» из ОАЭ в четвертьфинальном матче второй азиатской Лиги чемпионов со счетом 4:0.
  • В полуфинале «Аль-Наср» сыграет с победителем матча «Аль-Ахли» (Катар) — «Аль-Хуссейн» (Иордания).
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" крупно выиграл у "Аль-Васла" из ОАЭ в четвертьфинальном матче второй азиатской Лиги чемпионов.
Встреча, которая прошла в Дубае, завершилась победой гостей со счетом 4:0. Мячи забили Криштиану Роналду (11-я минута), Иньиго Мартинес (24), Абдулела Аль-Амри (26) и Садио Мане (80).
Из-за событий в Иране четвертьфинальные противостояния в западном регионе состоят из одного матча.
В полуфинале "Аль-Наср" сыграет с победителем матча "Аль-Ахли" (Катар) - "Аль-Хуссейн" (Иордания).
Футболисты Баварии - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
"Бавария" стала 35-кратным чемпионом Германии по футболу
Вчера, 20:26
 
