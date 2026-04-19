"Аль-Наср" разгромил "Аль-Васл" благодаря голу Роналду

- В полуфинале «Аль-Наср» сыграет с победителем матча «Аль-Ахли» (Катар) — «Аль-Хуссейн» (Иордания).
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" крупно выиграл у "Аль-Васла" из ОАЭ в четвертьфинальном матче второй азиатской Лиги чемпионов.
Встреча, которая прошла в Дубае, завершилась победой гостей со счетом 4:0. Мячи забили Криштиану Роналду (11-я минута), Иньиго Мартинес (24), Абдулела Аль-Амри (26) и Садио Мане (80).
Из-за событий в Иране четвертьфинальные противостояния в западном регионе состоят из одного матча.