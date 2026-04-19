"Монако" с участием Головина сыграл вничью с "Осером" в чемпионате Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Монако" на своем поле сыграл вничью с "Осером" в матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу.
19 апреля 2026 • начало в 16:00
Завершен
56’ • Ансу Фати
(Манес Аклиуш)
59’ • Фоларин Балогун (П)
11’ • Кевин Дануа
33’ • Лассин Синайоко
Российский полузащитник монегасков Александр Головин начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 78-й минуте. Ранее 29-летний россиянин пропустил матч 29-го тура чемпионата Франции против "Парижа" (1:4) из-за дискомфорта в правой приводящей мышце бедра.
В следующем туре "Монако" 25 апреля на выезде сыграет против "Тулузы", "Осер" в тот же день в гостях встретится с "Лионом".