Рейтинг@Mail.ru
"Монако" с участием Головина сыграл вничью с "Осером" в чемпионате Франции - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:10 19.04.2026
"Монако" с участием Головина сыграл вничью с "Осером" в чемпионате Франции

© Соцсети клубаАлександр Головин
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© Соцсети клуба
Александр Головин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Монако» сыграл вничью с «Осером» в матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу со счетом 2:2.
  • Российский полузащитник Александр Головин вышел на замену на 78-й минуте.
  • «Монако» занимает седьмое место в таблице с 50 очками, а «Осер» — 16-е место с 25 очками.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Монако" на своем поле сыграл вничью с "Осером" в матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Монако завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Ансу Фати (56-я минута) и Фоларин Балоган (59, пенальти). У гостей мячи забили Кевин Дануа (11) и Лассине Синайоко (33).
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
19 апреля 2026 • начало в 16:00
Завершен
Монако
2 : 2
Осер
56‎’‎ • Ансу Фати
(Манес Аклиуш)
59‎’‎ • Фоларин Балогун (П)
11‎’‎ • Кевин Дануа
33‎’‎ • Лассин Синайоко
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский полузащитник монегасков Александр Головин начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 78-й минуте. Ранее 29-летний россиянин пропустил матч 29-го тура чемпионата Франции против "Парижа" (1:4) из-за дискомфорта в правой приводящей мышце бедра.
"Монако" располагается на седьмом месте в таблице, набрав 50 очков. "Осер" (25 очков) сыграл третий матч вничью в чемпионате подряд и идет 16-м.
В следующем туре "Монако" 25 апреля на выезде сыграет против "Тулузы", "Осер" в тот же день в гостях встретится с "Лионом".
ФутболСпортМонакоАлександр ГоловинАнсу ФатиМонакоОсерПарижЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Ахмат
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Балтика
    2
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Фис
    26
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Штутгарт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Арсенал
    2
    1
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    МБА
    109
    108
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Лос-Анджелес
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Болонья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала