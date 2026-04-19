"Целе" с россиянином в составе стал чемпионом Словении по футболу

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Целе", за который играет российский футболист Никита Иосифов, обыграл "Муру" в матче 31-го тура чемпионата Словении и досрочно стал победителем национального первенства.
Встреча в городе Мурска-Собота завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Жан Карничник (10-я минута) и Милот Авдили (24).
"Целе" набрал 68 очков за 30 матчей чемпионата и стал недосягаемым для идущего на второй строчке "Копера" (55 очков, 30 матчей) за четыре тура до конца чемпионата.
"Целе" в третий раз в своей истории стал чемпионом страны, ранее клуб выигрывал турнир в сезоне-2023/24 и 2019/20.