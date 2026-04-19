"Целе" с россиянином в составе стал чемпионом Словении по футболу

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Целе", за который играет российский футболист Никита Иосифов, обыграл "Муру" в матче 31-го тура чемпионата Словении и досрочно стал победителем национального первенства.

Встреча в городе Мурска-Собота завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Жан Карничник (10-я минута) и Милот Авдили (24).

Иосифов вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте встречи. На счету 25-летнего россиянина девять голов и шесть передач в 28 матчах чемпионата Словении текущего сезона. Он занимает четвертое место в таблице бомбардиров.

Целе " набрал 68 очков за 30 матчей чемпионата и стал недосягаемым для идущего на второй строчке "Копера" (55 очков, 30 матчей) за четыре тура до конца чемпионата.