Вратарь "Велеса" забил мяч со своей половины поля в матче Второй лиги

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вратарь московского футбольного клуба "Велес" Расул Мицаев отметился забитым мячом в матче девятого тура дивизиона А Второй лиги против пятигорского клуба "Машук-КМВ".
Встреча в Домодедове в присутствии 535 зрителей прошла в воскресенье и завершилась победой хозяев 2:0. Счет в матче на 35-й минуте матча открыл Кирилл Кистенев. Автором второго гола на 77-й минуте стал Мицаев.
Голкипер "Велеса" поразил ворота пятигорской команды прямым ударом, который нанес со своей половины поля. После гола Мицаев побежал на трибуны, где отпраздновал забитый мяч вместе со своей мамой.
"Велес" выиграл шестой матч лиги кряду и занимает первое место в турнирной таблице, набрав 22 очка за девять туров. "Машук-КМВ" располагается на восьмом месте, не одержав ни одной победы за девять стартовых матчей чемпионата.