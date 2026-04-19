"Зенит" благодаря автоголу Глушкова обыграл махачкалинское "Динамо"

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Петербургский "Зенит" на выезде обыграл махачкалинское "Динамо" в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Каспийске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч был забит на 78-й минуте встречи, его автором стал полузащитник махачкалинцев Никита Глушков, который срезал мяч в собственные ворота после прострела 18-летнего игрока "Зенита" Даниила Кондакова.
На 70-й минуте встречи пенальти в ворота "Динамо" не смог реализовать форвард "Зенита" Александр Соболев, удар парировал вратарь махачкалинцев Давид Волк. По информации статистического сервиса Opta Sport, футболисты "Зенита" не забили 4 из 12 пенальти в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), что является худшим результатом среди команд в чемпионате и худшим показателем клуба с сезона-2020/21, когда было 5 нереализованных пенальти.
"Зенит" (55 очков) вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда не проигрывает в лиге на протяжении пяти матчей подряд. Петербургский клуб опережает идущий на втором месте "Краснодар" на два очка, при этом "быки" имеют матч в запасе. "Динамо" (23 очка) располагается на 12-м месте и продлило серию без побед в РПЛ до четырех матчей.
В 26-м туре чемпионата "Динамо" 23 апреля на выезде сыграет с тольяттинским "Акроном", "Зенит" днем ранее в гостях встретится с московским "Локомотивом".