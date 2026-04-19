"Зенит" благодаря автоголу Глушкова обыграл махачкалинское "Динамо" - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
16:32 19.04.2026 (обновлено: 16:39 19.04.2026)
Футболисты Зенита - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0.
  • Единственный гол забил полузащитник махачкалинцев Никита Глушков, который срезал мяч в собственные ворота.
  • «Зенит» (55 очков) вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Краснодар» на два очка.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Петербургский "Зенит" на выезде обыграл махачкалинское "Динамо" в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Каспийске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч был забит на 78-й минуте встречи, его автором стал полузащитник махачкалинцев Никита Глушков, который срезал мяч в собственные ворота после прострела 18-летнего игрока "Зенита" Даниила Кондакова.
На 70-й минуте встречи пенальти в ворота "Динамо" не смог реализовать форвард "Зенита" Александр Соболев, удар парировал вратарь махачкалинцев Давид Волк. По информации статистического сервиса Opta Sport, футболисты "Зенита" не забили 4 из 12 пенальти в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), что является худшим результатом среди команд в чемпионате и худшим показателем клуба с сезона-2020/21, когда было 5 нереализованных пенальти.
"Зенит" (55 очков) вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда не проигрывает в лиге на протяжении пяти матчей подряд. Петербургский клуб опережает идущий на втором месте "Краснодар" на два очка, при этом "быки" имеют матч в запасе. "Динамо" (23 очка) располагается на 12-м месте и продлило серию без побед в РПЛ до четырех матчей.
В 26-м туре чемпионата "Динамо" 23 апреля на выезде сыграет с тольяттинским "Акроном", "Зенит" днем ранее в гостях встретится с московским "Локомотивом".
ФутболСпортРоссияКаспийскНикита ГлушковДавид ВолкЗенитАлександр СоболевДинамо МоскваКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
