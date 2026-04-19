12:51 19.04.2026
Вице-спикер Госдумы Яровая высказалась о сносе памятников героям ВОВ в Европе

Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в Европе сносят памятники героям Великой Отечественной войны, но не смогут стереть памятную дату в календаре России.
  • По словам Яровой, Государственная дума приняла 15 законов в защиту исторической памяти.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Европе научились сносить памятники в физическом понимании - памятники, установленные героям Великой Отечественной войны, но снести памятную дату в календаре России они не смогут, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об установлении новой памятной даты России: 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. В этом году он будет отмечаться впервые.
Европе научились сносить памятники в физическом понимании - памятники, установленные Героям Великой Отечественной войны, но снести памятную дату в календаре России они не смогут. Поэтому мы устанавливаем памятники ещё и для наших будущих поколений", - сказала Яровая журналистам.
Она отметила, что День памяти жертв геноцида был установлен законодательно, потому что геноцид против советского народа - это преступление масштаба общегуманитарной человеческой катастрофы.
"Это преступление, которое не имеет сроков давности и не имеет прощения. Наша инициатива была единогласно поддержана и отражает консолидированную позицию Государственной думы в защиту исторической правды", - добавила вице-спикер.
По словам Яровой, в официальном государственном календаре России 19 апреля - постоянный памятник, потому что каждая историческая дата, становящаяся государственной датой, - это памятник на все времена.
Политик подчеркнула, что нравственным источником современной политики государства всегда является прошлое, и сегодня источником государственной политики России является норма, закреплённая в Конституции, согласно которой русский народ тогда не склонял голову перед нацизмом и не склонит её никогда.
"А что является источником для тех стран, которые были пособниками фашистской Германии? Почему сегодня они готовы оказывать финансовую поддержку нацисту (Владимиру - ред.) Зеленскому? Потому что нравственным источником этих европейских политиков, к сожалению, является их историческое прошлое, в котором они совершали преступления. Это и есть свидетельство того, что в современном мире всё остаётся по-прежнему: борьба добра и зла, лжи и правды... И это всегда нужно помнить и объяснять молодому поколению", - отметила она.
Яровая рассказала, что работа по защите исторической памяти была начата ею в 2009 году, когда многим не верилось в то, что первые робкие попытки реабилитации нацизма будут набирать такие обороты и превратятся в масштабное, агрессивное, чудовищное явление современного мира".
Вице-спикер напомнила, что в 2009 году впервые был разработан закон об ответственности за реабилитацию нацизма, далее был принят закон об ответственности за оскорбление ветеранов, решение о проведении Общероссийской Минуты молчания в День памяти и скорби, чтобы эта минута соединяла всю страну, независимо от часовых поясов, в то мгновение, когда народ узнал о вероломном нападении на страну.
"И сегодня мы можем говорить о том, что Государственной Думой принято 15 законов в защиту исторической памяти. И это наш общий рубеж обороны исторической правды как нравственной и единственно возможной основы будущего", - подытожила она.
РоссияЕвропаГерманияИрина ЯроваяВладимир ПутинГосдума РФВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
