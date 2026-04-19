"Позвоните в Кремль". На Западе высказались о финале конфликта на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что конфликт на Украине близится к концу, Европе необходимо налаживать контакт с Москвой.
- Диесен отметил, что снижение поддержки со стороны США должно заставить ЕС проявлять осторожность в отношениях с Россией, но таких сдвигов пока не наблюдается.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Нежелание европейских лидеров восстановить контакты с Москвой на фоне приближающегося завершения конфликта на Украине и операции США против Ирана удивляет, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
"Похоже, конфликт на Украине сейчас близится к концу — конечно, его могут затянуть на долгие месяцы, — но я не думаю, что ситуацию удастся переломить. Складывается впечатление, что Россия получает все больше преимуществ, особенно с учетом последствий кризиса вокруг Ирана. Поэтому меня удивляет, что ни один европейский лидер еще не взял трубку, чтобы позвонить в Кремль и хотя бы начать обсуждать возможные решения", — рассказал он в эфире YouTube-канала.
Накануне в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Западе широко обсуждается концепция нового военного блока, в который могут войти ЕС, Турция, Великобритания и Украина, поскольку США хотят избавиться от обязанности финансировать безопасность Европы.
По его словам, любая кардинально новая структура все равно будет агрессивной, особенно с учетом того, какие люди сейчас являются лидерами ЕС и НАТО.
