Сборная России заняла третье место по медалям в чемпионате Европы по дзюдо

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские дзюдоисты заняли третье место в общекомандном медальном зачете чемпионата Европы, который прошел в Тбилиси.
Россияне завоевали две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Победителями соревнований стали Мурад Чопанов (весовая категория до 66 кг) и Тимур Арбузов (до 81 кг), серебряную награду завоевала Сабина Гилязова, бронзовыми призерами чемпионата Европы стали Арман Адамян (до 100 кг), Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг), Марина Воробьева (до 48 кг) и Мадина Таймазова (до 70 кг).
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. В Тбилиси россияне выступали с флагом и гимном.