Рейтинг@Mail.ru
Сборная России заняла третье место по медалям в чемпионате Европы по дзюдо - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Единоборства
 
16:59 19.04.2026
Сборная России заняла третье место по медалям в чемпионате Европы по дзюдо

Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы по дзюдо

© Фото : Социальные сети Тимура Арбузова
Тимур Арбузов - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© Фото : Социальные сети Тимура Арбузова
Тимур Арбузов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России заняла третье место в общекомандном медальном зачете чемпионата Европы по дзюдо, который прошел в Тбилиси.
  • Российские дзюдоисты завоевали две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды.
  • Первое место заняла сборная Грузии, второй стала команда Франции.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские дзюдоисты заняли третье место в общекомандном медальном зачете чемпионата Европы, который прошел в Тбилиси.
Россияне завоевали две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Победителями соревнований стали Мурад Чопанов (весовая категория до 66 кг) и Тимур Арбузов (до 81 кг), серебряную награду завоевала Сабина Гилязова, бронзовыми призерами чемпионата Европы стали Арман Адамян (до 100 кг), Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг), Марина Воробьева (до 48 кг) и Мадина Таймазова (до 70 кг).
Первое место в медальном зачете заняла сборная Грузии (4 золота, 2 серебра, 1 бронза), второй стала команда Франции (2-4-6).
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. В Тбилиси россияне выступали с флагом и гимном.
ЕдиноборстваСпортРоссияГрузияТбилисиМадина ТаймазоваЧемпионат Европы по дзюдо
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Ахмат
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Балтика
    2
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Фис
    26
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Штутгарт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Арсенал
    2
    1
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    МБА
    109
    108
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Лос-Анджелес
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Болонья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала