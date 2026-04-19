22:55 19.04.2026 (обновлено: 23:20 19.04.2026)
В Брянской области два мирных жителя пострадали при ударе дрона

В брянском селе Зерново два мирных жителя пострадали при ударе дрона-камикадзе

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Брянской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, пострадали два человека, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"ВСУ атаковали село Зерново Суземского района. В результате целенаправленного удара дроном-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранены два мирных жителя", — написал он на платформе МAX.
Пострадавших доставили в больницу, им отказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил губернатор.
ВСУ ежедневно нацеливают дроны и ракеты на гражданские объекты в приграничных и других регионах. В ответ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьСуземский районАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
