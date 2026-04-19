В Брянской области два мирных жителя пострадали при ударе дрона.

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Брянской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, пострадали два человека, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"ВСУ атаковали село Зерново Суземского района. В результате целенаправленного удара дроном-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранены два мирных жителя", — написал он на платформе МAX.
Пострадавших доставили в больницу, им отказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил губернатор.
ВСУ ежедневно нацеливают дроны и ракеты на гражданские объекты в приграничных и других регионах. В ответ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18