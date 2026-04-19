02:21 19.04.2026
Движение транспорта закрыто на объезде Махачкалы из-за разрушения дороги

Вид на Махачкалу. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Движение транспортных средств закрыто на объезде Махачкалы - дороге республиканского значения - из-за разрушения дорожного покрытия с образованием многочисленных трещин, просадок и разломов проезжей части, сообщили в управлении Госавтоинспекции МВД РФ по Республике Дагестан.
"Движение транспортных средств закрыто... На 10 километре автомобильной дороги республиканского значения "Объезд города Махачкалы через поселок Талги"... произошло разрушение дорожного покрытия с образованием многочисленных продольных и поперечных трещин, просадок и разломов проезжей части, что привело к резкому ухудшению эксплуатационного состояния дороги", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что подрядная организация принимает меры по устранению дефекта.
Движение, по данным Госавтоинспекции, будет восстановлено после выполнения ремонтных работ и подтверждения соответствия дорожного полотна требованиям безопасности.
