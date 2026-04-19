Врач рассказала, как донору подготовиться к сдаче крови

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Донорам нужно сдавать кровь исключительно после легкого приема пищи, перед этим необходимо выспаться и отказаться от жирной, соленой, острой пищи и алкоголя, рассказала в беседе с РИА Новости главный врач ГБУЗ "Центр крови имени О. К. Гаврилова" Мария Аппалуп.

Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Он был учрежден 20 февраля 2007 года на "круглом столе" по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Государственной думе РФ.

"Мы привыкли, что анализ крови сдается всегда натощак. Но в случае с донорством всё наоборот. Утром обязательно нужно позавтракать. Прием пищи должен быть легким, например каша на воде, яблоко, сладкий чай с печеньем. А за несколько дней до донации необходимо отказаться от жирной, соленой, сладкой пищи, полностью исключить алкоголь", - рассказала Аппалуп.

Врач подчеркнула, что не следует сдавать кровь после ночного дежурства или бессонной ночи. По ее словам, нельзя приходить сдавать кровь, если донор чувствует недомогание, например озноб, головокружение, головную боль или слабость.

"Аккуратным нужно быть и с лекарственными препаратами. Накануне донации не следует принимать обезболивающие и кроворазжижающие препараты, поскольку они влияют на состояние крови. За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа не принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики", - добавила она.

Аппалуп уточнила, что курить нельзя за час до сдачи крови и два часа после донации.

"После сдачи крови сразу же вставать не рекомендуется, посидите спокойно 10-15 минут. Если вы почувствовали головокружение, обратитесь к медперсоналу. В течение 3–4 часов не снимайте повязку и старайтесь ее не мочить. Это убережет вас от возникновения синяка", - предупредила врач.

Она рассказала, что в день донации нужно избегать тяжелых физических и спортивных нагрузок, а также подъема тяжестей, в том числе и сумок с покупками.