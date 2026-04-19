МЧС предотвратило засор плотины на водохранилище в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ МЧС предотвратило засор плотины на водохранилище "Хала-Горк" в Карабудахкентском районе Республики Дагестан.

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. МЧС предотвратило засор плотины на водохранилище "Хала-Горк" в Карабудахкентском районе Республики Дагестан, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Спасатели МЧС России предотвратила засор плотины в Карабудахкентском районе . Своевременным действиям спасателям МЧС России удалось избежать переполнения гидротехнического сооружения и, как следствие, возможного прорыва плотины на водохранилище "Хала-Горк" в Карабудахкентском районе Республики Дагестан", - говорится в сообщении

Отмечается, что скопившийся мусор существенно снизил пропускную способность конструкции, из-за чего возник реальный риск переполнения чаши водохранилища и повреждения плотины.

"Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС России незамедлительно приступили к работам. С использованием специального снаряжения, обеспечивающего безопасность при проведении подобных операций на воде, а также маломерного судна (лодки) специалисты МЧС оперативно произвели очистку сбросной трубы от инородных предметов и мусорных завалов", - добавили в пресс-службе.