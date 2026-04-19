В Дагестане остаются подтопленными 54 дома, 544 человека находятся в ПВР - РИА Новости, 19.04.2026
08:52 19.04.2026 (обновлено: 17:06 19.04.2026)
В Дагестане остаются подтопленными 54 дома, 544 человека находятся в ПВР

МЧС: в Дагестане остаются подтопленными 54 дома, 544 человека находятся в ПВР

© РИА Новости / Мария Марикян
Центральная улица в селе Адильотар
© РИА Новости / Мария Марикян
Центральная улица в селе Адильотар
  • В Дагестане остаются подтопленными 54 жилых дома, 59 приусадебных участков и три участка автодорог.
  • В пунктах временного размещения находится 544 человека, в том числе 170 детей.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Дагестане остаются подтопленными более 50 домов, свыше 500 человек находятся в пунктах временного размещения, сообщило МЧС.
«

"В Республике Дагестан в четырех населенных пунктах остаются подтопленными 54 жилых дома, 59 приусадебных участков и три участка автодорог. Продолжается восстановление энергоснабжения в двух муниципалитетах. В 15 пунктах временного размещения — 544 человека, в том числе 170 детей", — говорится в канале ведомства на платформе MAX.

Все оперативные службы продолжают работать в пострадавших районах. Специалисты проводят дезинфекцию и санобработку, помогают населению, расчищают дороги и вывозят мусор.
Мощные ливни обрушились на Северный Кавказ в конце марта и начале апреля. Особенно сильно пострадали Дагестан и Чечня — в городах и селах затопило дома, повредило дороги и мосты, в горах сошли камнепады и сели. Из-за перебоев в энергоснабжении сотни тысяч человек оставались без света. В обеих республиках объявили режим ЧС федерального характера.
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияСеверный КавказМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнение в Дагестане
 
 
