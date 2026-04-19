Хамзат Чимаев подписал контракт с борцовским промоушеном RAF - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
10:40 19.04.2026
Хамзат Чимаев подписал контракт с борцовским промоушеном RAF

Хамзат Чимаев подписал контракт с Real American Freestyle

© Соцсети бойца ММА
Хамзат Чимаев. 19.04.2026
© Соцсети бойца ММА
Хамзат Чимаев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хамзат Чимаев подписал контракт с борцовским промоушеном Real American Freestyle (RAF).
  • В августе 2025 года Чимаев победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси в бою за чемпионский пояс в среднем весе на турнире UFC 319.
  • В мае на UFC 328 в Ньюарке Чимаев проведет первую защиту титула против бывшего обладателя пояса американца Шона Стрикленда.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Действующий обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Хамзат Чимаев подписал контракт с борцовским промоушеном Real American Freestyle (RAF), сообщается на странице организации в Instagram*.
Детали соглашения и дата дебюта Чимаева не раскрываются.
В августе 2025 года Чимаев в рамках турнира UFC 319 единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси в бою за чемпионский пояс в среднем весе. Всего в его активе 15 побед в 15 поединках. В мае на UFC 328 в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) представляющий ОАЭ боец чеченского происхождения проведет первую защиту титула против бывшего обладателя пояса американца Шона Стрикленда.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
