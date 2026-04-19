Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
13:00 19.04.2026 (обновлено: 13:14 19.04.2026)
Россиян предупредили о слабых и средних магнитных бурях

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramСильная вспышка на Солнце
Сильная вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Сильная вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. На Земле наблюдаются слабые и средние магнитные бури, но геомагнитная обстановка стабилизируется уже в понедельник, сообщили в воскресенье в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
В пятницу сообщалось, что наиболее сильное воздействие потока быстрого солнечного ветра на Землю ожидается в субботу и воскресенье, что запустит за собой период нестабильной геомагнитной обстановки.
"На данный момент геомагнитное событие развивается по прогнозу: наблюдаются всплески возмущений в диапазоне G1-G2 (слабой и средней силы)", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Ученые отметили, что геомагнитная обстановка должна стабилизироваться в понедельник, хотя полностью воздействие корональной дыры будет снято только к середине недели.
НаукаЗемляРоссийская академия наукНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала