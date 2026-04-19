АЗ в пятый раз завоевал Кубок Нидерландов по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. АЗ из Алкмара разгромил НЕК из Неймегена в финальном матче Кубка Нидерландов по футболу.
Встреча прошла в Роттердаме и завершилась со счетом 5:1 в пользу АЗ. В составе победителей мячи забили Мес де Вит (32-я минута), Свен Мейнанс (68), Пер Копмейнерс (72), Кес Смит (90+1) и Трой Парротт (90+5). У "Неймегена" отличился Коки Огава (78).
АЗ завоевал Кубок Нидерландов в пятый раз в истории и впервые с 2013 года. Рекордсменом турнира является амстердамский "Аякс" (20 титулов).
НЕК сыграл в финале Кубка страны в шестой раз, команда ни разу не завоевывала этот трофей.
ПСВ стал 27-кратным чемпионом Нидерландов по футболу
5 апреля, 17:52