АЗ в пятый раз завоевал Кубок Нидерландов по футболу - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
21:17 19.04.2026
АЗ в пятый раз завоевал Кубок Нидерландов по футболу

АЗ обыграл НЕК и стал пятикратным обладателем Кубка Нидерландов по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • АЗ из Алкмара разгромил НЕК из Неймегена в финальном матче Кубка Нидерландов по футболу со счетом 5:1.
  • АЗ завоевал Кубок Нидерландов в пятый раз в истории и впервые с 2013 года.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. АЗ из Алкмара разгромил НЕК из Неймегена в финальном матче Кубка Нидерландов по футболу.
Встреча прошла в Роттердаме и завершилась со счетом 5:1 в пользу АЗ. В составе победителей мячи забили Мес де Вит (32-я минута), Свен Мейнанс (68), Пер Копмейнерс (72), Кес Смит (90+1) и Трой Парротт (90+5). У "Неймегена" отличился Коки Огава (78).
АЗ завоевал Кубок Нидерландов в пятый раз в истории и впервые с 2013 года. Рекордсменом турнира является амстердамский "Аякс" (20 титулов).
НЕК сыграл в финале Кубка страны в шестой раз, команда ни разу не завоевывала этот трофей.
