Янчук посоветовал Андреевой показывать максимально агрессивную игру

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости, Андрей Симоненко. Российской теннисистке Мирре Андреевой надо стремиться показывать максимально агрессивную игру и брать за образец первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, которая "бьет всех и вся так, что нет спасения", заявил РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.

"Чисто психологически Мирре сейчас сложнее играть с примерно равными соперницами. Раньше она без оглядки шла вверх, а теперь ей приходится отстаивать те позиции, которые она занимает. Психологически это непросто. Ну и в стиле игры надо прибавить, пока еще Андреева действует недостаточно остро. Ей надо стремиться к той игре, которую демонстрирует Соболенко: та бьет всех и вся, и спасения нет. Мирра уже добавляет, но ей надо играть еще мощнее", - подчеркнул эксперт.