Янчук посоветовал Андреевой показывать максимально агрессивную игру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Виктор Янчук считает, что российской теннисистке Мирре Андреевой следует показывать более агрессивную игру и брать за образец первую ракетку мира Арину Соболенко.
- В полуфинале турнира категории WTA 500 в Штутгарте Мирра Андреева уступила второй ракетке мира Елене Рыбакиной.
- Янчук отметил, что Андреева уже близка к лидерам мирового рейтинга и в следующем году может претендовать на победу в турнирах Большого шлема.
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости, Андрей Симоненко. Российской теннисистке Мирре Андреевой надо стремиться показывать максимально агрессивную игру и брать за образец первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, которая "бьет всех и вся так, что нет спасения", заявил РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.
В субботу Андреева уступила второй ракетке мира Елене Рыбакиной в полуфинале турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 1 миллион евро. Россиянке 18 лет, она занимает девятое место в мировом рейтинге.
"Я бы оценил турнир в Штутгарте для Андреевой на пятерку, но, может быть, без плюса. Пока еще не может она побеждать всех топов подряд. А Рыбакина - второй номер в мире после Арины Соболенко. Но наша теннисистка вплотную подбирается к лидерам. Это значит, что в следующем году она будет реально претендовать на победу в турнирах Большого шлема", - сказал Янчук.
"Чисто психологически Мирре сейчас сложнее играть с примерно равными соперницами. Раньше она без оглядки шла вверх, а теперь ей приходится отстаивать те позиции, которые она занимает. Психологически это непросто. Ну и в стиле игры надо прибавить, пока еще Андреева действует недостаточно остро. Ей надо стремиться к той игре, которую демонстрирует Соболенко: та бьет всех и вся, и спасения нет. Мирра уже добавляет, но ей надо играть еще мощнее", - подчеркнул эксперт.
В четвертьфинале турнира в Штутгарте Андреева обыграла Игу Швёнтек из Польши. Это была третья подряд победа россиянки над экс-первой ракеткой мира. "Дело в психологии Швёнтек, - так собеседник агентства объяснил причину такой серии. - У нее игра скоротечная, но временами сумбурная и с повышенным риском. Она бьет изо всех сил в разных позициях, и если она не уверена в себе, не хватает контроля, то идут ошибки. И к Мирре, таким образом, в играх с Игой пришла уверенность - она ее воспринимает если не как "клиентку", то как очень удобного игрока".
