Янчук посоветовал Андреевой показывать максимально агрессивную игру

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
09:22 19.04.2026
© Соцсети турнира WTA в Линце Мирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© Соцсети турнира WTA в Линце
Мирра Андреева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виктор Янчук считает, что российской теннисистке Мирре Андреевой следует показывать более агрессивную игру и брать за образец первую ракетку мира Арину Соболенко.
  • В полуфинале турнира категории WTA 500 в Штутгарте Мирра Андреева уступила второй ракетке мира Елене Рыбакиной.
  • Янчук отметил, что Андреева уже близка к лидерам мирового рейтинга и в следующем году может претендовать на победу в турнирах Большого шлема.
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости, Андрей Симоненко. Российской теннисистке Мирре Андреевой надо стремиться показывать максимально агрессивную игру и брать за образец первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, которая "бьет всех и вся так, что нет спасения", заявил РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.
В субботу Андреева уступила второй ракетке мира Елене Рыбакиной в полуфинале турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 1 миллион евро. Россиянке 18 лет, она занимает девятое место в мировом рейтинге.
"Я бы оценил турнир в Штутгарте для Андреевой на пятерку, но, может быть, без плюса. Пока еще не может она побеждать всех топов подряд. А Рыбакина - второй номер в мире после Арины Соболенко. Но наша теннисистка вплотную подбирается к лидерам. Это значит, что в следующем году она будет реально претендовать на победу в турнирах Большого шлема", - сказал Янчук.
"Чисто психологически Мирре сейчас сложнее играть с примерно равными соперницами. Раньше она без оглядки шла вверх, а теперь ей приходится отстаивать те позиции, которые она занимает. Психологически это непросто. Ну и в стиле игры надо прибавить, пока еще Андреева действует недостаточно остро. Ей надо стремиться к той игре, которую демонстрирует Соболенко: та бьет всех и вся, и спасения нет. Мирра уже добавляет, но ей надо играть еще мощнее", - подчеркнул эксперт.
В четвертьфинале турнира в Штутгарте Андреева обыграла Игу Швёнтек из Польши. Это была третья подряд победа россиянки над экс-первой ракеткой мира. "Дело в психологии Швёнтек, - так собеседник агентства объяснил причину такой серии. - У нее игра скоротечная, но временами сумбурная и с повышенным риском. Она бьет изо всех сил в разных позициях, и если она не уверена в себе, не хватает контроля, то идут ошибки. И к Мирре, таким образом, в играх с Игой пришла уверенность - она ее воспринимает если не как "клиентку", то как очень удобного игрока".
ТеннисСпортШтутгартРоссияПольшаВиктор ЯнчукМирра АндрееваАрина СоболенкоЕлена РыбакинаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Ахмат
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Балтика
    2
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Фис
    26
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Штутгарт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Арсенал
    2
    1
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    МБА
    109
    108
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Лос-Анджелес
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Болонья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала